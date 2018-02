League of Legends – Entwickler äußern sich zur Dropchance der Lootboxen

Lootboxen sind ja aktuell mindestens so umstritten wie der Diesel-PKW, und Diktatoren in Nah- und Fern Ost. Doch es gibt sie noch. Auch in League of Legends.

Dropchancen wurden veröffentlicht

Publisher Riot Games hat vor kurzem eine Auflistung veröffentlicht, in welcher die Dropchancen der einzelnen Gegenstandstypen genaustens aufgelistet ist. Für die Hextech Chest gilt:

-Skin Shard: 50%

-Champion Shard: 25%

-Emote Permanent: 10%

-Ward Skin Shard + 150 Bonus Orange Essence: 11,5%

-Summoner Icon Shard + 150 Bonus Orange Essence: 3,5%

Die Chancen für Bonus Drops sind wie folgt:

-Gemstone: 3,6%

-Bonus Chest: 10%

Für die Masterwork Chest gelten folgende Dropchancen:

-Skin Shard: 70%

-525 Orange Essence: 10%

-Emote Permanent: 10%

Die Chancen für Bonus Drops sind bei der Hextech und der Masterwork Chest identisch. Auch hat Riot Games einige Details bezüglich der Fairness ihrer Lootboxen bekannt gegeben. Spätestens in der dritten Lootbox befindet sich ein garantierter Skin Shard und nach spätestens 50 Lootboxen ist ein Gemstone garantiert. Weitere Details sind auf der Homepage von Riot Games zu finden.

Quelle: Riot Games