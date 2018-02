Hearthstone – Das Jahr des Raben steht an

Das Jahr des Mammuts in Hearthstone geht zu Ende und es bringt den Beginn eines neuen Kapitels in Blizzard’s Kartenspiel mit sich. Ab dem kommenden Monat beginnt das Jahr des Raben, welches neue Erweiterungen, herausrotierende Karten und neue Features mit sich bringen wird. Ben Brode, Entwickler des Spiels, kündigte all dies nun in einem Video an, in dem er das Jahr des Mammuts auch noch einmal Revue passieren ließ.

Neue Karten in der Hall of Fame

Die erste von drei Neuen Hearthstone-Erweiterungen im Jahr des Raben erscheint nächsten Monat, neue Infos diesbezüglich sollen recht bald folgen. Die Kartensets aus dem vorletzten Jahr rotieren aus dem Standardformat ins wilde und machen Platz für neue Karten. Somit sind Karten aus Das Flüstern der Alten Götter, Eine Nacht in Karazhan und Die Straßen von Gadgetzan exklusiv für das wilde Format. Um für Abwechslung zu sorgen, rotieren einige Karten aus dem Klassikset in die Hall of Fame, welches sie ebenfals wild-exklusiv macht. Diese Karten sind Eisblock, Tiefenlichtorakel und Geschmolzener Riese. Des Weiteren bringt das Jahr des Raben viele Neuerungen in Hearthstone. Mit Lunara kommt eine neue Heldin für die Druidenklasse ins Spiel, es wird möglich sein, eigene Turniere zu erstellen und einige Quests werden leichter gemacht. Einen genauen Termin für den Start des Jahres des Raben gibt es noch nicht.

Quelle: Hearthstone DE via Youtube