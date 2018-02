Gravel – Seit heute für PS4, Xbox One und PC erhältlich

Mit Gravel kehrt extremer Off-Road zurück und führt Spieler an exotische Schauplätze mit über 50 Strecken sowie vielen verschiedenen Fahrzeugen. Die neue IP bringt vier Disziplinen mit sich: Cross Country, Wild Rush, Speed Cross und Stadium Circuits. Passend zum heutigen Release ist eine kostenlose Demo für alle Plattformen erhältlich. Spieler können in zwei Layouts von Monte Bianco in der Wild Rush Disziplin antreten und diese mit den Modellen Toyota Celica, Lancia Delta Integrale, Mini X-Raid All4 Racing und Mitsubishi ASX befahren. Das Spiel ist seit heute für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich.

Quelle: Milestone via Pressemeldung