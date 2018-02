Metal Gear Survive – Entwickler versteckte geheime Botschaft

Metal Gear Survive ist häufig Thema in den Games Medien, häufig aber nicht wegen seines Gameplays. Diesmal schafft es eine geheime Botschaft eines Entwicklers in die News.

Entwickler äußert sich zu Metal Gear Survive in geheimer Botschaft

In einer Namensliste im Spiel, kann man die ersten Buchstaben der Nachnamen zusammenfassen und erhält die Nachricht “KJP FOREVER”. Damit richtet sich der ungenannte Entwickler wohl direkt an Kojima Productions, doch damit nicht genug. Weiter unten findet man aber noch mehr nämlich “Bastard Yota” und “Cunning Yuji”. Diese beiden Namen beziehen sich offensichtlich auf Yota Tsutsumizaki (Director) und Yuji Korekado (Producer) die an der Entwicklung des Zombie Metal Gears beteiligt waren.

Quelle: allgamesdelta