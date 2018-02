Attack on Titan 2 – Neuer Trailer mit den japanischen Synchronsprechern

Der japanische Entwickler und Publisher Koei Tecmo hat neues Video-Material auf seinem Youtube-Kanal veröffentlicht, in welchem viele neue Gameplayszenen zu sehen sind. In dem achtminütigen Trailer sind beiden japanischen Synchronsprecherinnen von Mikasa Ackerman und Armin Arlelt, auch bekannt als Yui Ishikawa und Marina Inoue zu Gast, während Producer Hisashi Koinuma durch das Geschehen leitet.

Die Titanen-Jagd beginnt

Zu sehen sind unter anderem eine immense Charakterauswahl sowie einige Missionen zu Beginn des Spiels, bei denen es darum geht, Titanen zu erledigen. Das gesamte Spiel basiert auf den ersten beiden Staffeln des gleichnamigen Animes, wobei der Fokus eher auf der zweiten Staffel liegen wird. Im Vergleich zum Vorgänger Attack on Titan: Wings of Freedom soll es erweiterte Bewegungsmöglichkeiten sowie verbesserte Angriffsmöglichkeiten geben. Attack on Titan wird am 20. März 2018 für PC, PlayStation 4, Xbox One und Switch erscheinen.

Quelle: コーエーテクモChannel (via Youtube)