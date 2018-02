Splatoon 2 – Neue Waffe ist verfügbar

Es gibt seit gestern eine neue Waffe in Splatoon 2. Der Luna-Blaster Neo ist dabei zwar keine gänzlich neue Waffe, bietet aber ein überarbeitetes Set mit neuen Nebenfähigkeiten. Er ist besonders für Kämpfer geeignet, die sich gerne hautnah ins Geschehen stürzen und auf direkte, frontale Konfrontation stehen.

Tinten- und Haftminen

Das Set vom Luna-Blaster Neo bietet euch eine kleine Auswahl an Minen. Da wären zum einen die Tintenminen, die bei Kontakt des Gegners ausgelöst werden. Die Spezialattacke ist der Haftbomber, der euch eine große Menge an Haftbomben werfen lässt. Das neue Set ist bereits in Splatoon 2 bei Arty erhältlich.

