Rise of the Tomb Raider – Ab nächstem Monat Teil des Xbox Game Pass

Microsoft hat heute angekündigt, dass Rise of the Tomb Raider im kommenden Monat Teil des Game Pass Angebots werden wird. Weitere Titel sollen noch enthüllt werden.

Der Xbox Abodienst Game Pass wird mit Laras aktuellstem Titel einen weiteren hochkarätigen Titel erhalten. Larry “Major Nelson” Hyrb postete einen Tweet der diesen Neuzugang mehr als deutlich anteaserte. Was das noch unbekannte Lineup noch beinhalten wird soll bald enthüllt werden.

Next week we’ll post the titles coming to Xbox Game Pass in March. In the meantime, I’ll just leave this right here pic.twitter.com/EW8vaVmW1n

— L a r r y H r y b (@majornelson) 23. Februar 2018