Metal Gear Survive – Neuer Multiplayermodus angekündigt

Letzte Woche erschien mit Metal Gear Survive ein Spinoff der beliebten Videospielreihe. Jedoch stand der Launch des Spiels unter keinen guten Stern. Zum einen gab es seit der Ankündigung heftige Debatten um Kojima und seinem Rausschmiss bei Konami und zum anderen hat sich Konami mit dem notwendigen Kauf eines weiteren Speicherstandes keinen Gefallen getan. Doch bei all den negativen Stimmen die an das Spiel geheftet sind, gibt auch erfreuliche Nachrichten. Denn Konami hat für das Spiel einen neuen Koopspielmodus angekündigt. Dieser hört auf dem Namen “Rescue Mission” und bei diesem muss man als Team in ein feindliches Gebiet eindringen und dort gefangene Soldaten befreien. Weitere Details hat man hingegen nicht genannt. Desweiteren soll im März ein höherer Schwierigkeitsgrad für die täglichen und wöchentlichen Missionen kommen. So sollen damit auch erfahrene Spieler mehr gefordert und belohnt werden.

