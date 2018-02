Final Fantasy XV – Aktuelle Verkaufszahlen

Als Final Fantasy XV Ende 2016 erschien, waren die Erwartungen an das Action Rollenspiel recht hoch. Jedoch konnte das Spiel zum Release nicht bei allen Kritikern überzeugen und kam recht durchwachsen an. Doch dem Erfolg der Reihe haben die negativen Stimmen scheinbar kein Abbruch getan. Denn bereits zum Release des Spiel konnte das Spiel guter Verkaufszahlen aufweisen. Mit der Zeit hat Publisher Square Enix dem Spiel immer weitere neue Inhalte spendiert, die das Spielerlebnis weiter ausgebaut haben. Auch dies scheint den Spielverkäufen zu gute gekommen zu sein. Denn nun hat Director Hajime Tabata im Gespräch mit 4gamer die aktuellen Verkaufszahlen bekannt gegeben. Demnach wurde das Spiel mittlerweile weltweit mehr als 7. Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert. Bei dieser Zahl sind sowohl die an den Handel ausgelieferten Zahlen als auch die Digitalen Verkäufe einbezogen. Als Ziel hat sich das Team eine 10 Millionen Marke gesetzt. Man hofft das man mit der geplanten PC Version und der Royal Edition die beide Anfang März erscheinen sollen dieses Ziel erreicht.

Quelle: 4gamer.net