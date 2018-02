Dragon Ball Xenoverse 2 – Extra Pack Set bringt viele Neuerungen

Es gibt schon bald neuen Inhalt für Dragon Ball Xenoverse 2. Das Extra Pack Set bringt so einige Goodies mit sich, wie neue Charaktere, eine neue Storyline und viele Kleinigkeiten. Am interessantesten ist wohl die Präsentation von Ultra Instict Goku, welcher diese Fähigkeit erst in dieser Woche im Dragon Ball Super-Anime meistert. Ebenfalls mit dabei sind neue Charaktere aus Dragon Ball Super wie Jiren und C17 im Super-Outfit. Doch das Extra Pack Set bietet noch viel mehr.

Erlebt ein neues Abenteuer

Eine neue Gefahr kommt auf Conton City zu und ihr müsst sie mit der Hilfe der Z-Kämpfer abwenden. Ein zeitreisender Teenager namens Fu taucht plötzlich auf und ihr müsst entscheiden, ob ihr im helfen wollt, die Vergangenheit zu verändern. Die Storyline soll viele verschiedene Entscheidungsmöglichkeiten bieten. Zu guter Letzt gibt es im Dragon Ball Xenoverse 2 Extra Pack Set noch einige zusätzliche Inhalte wie Kostüme, Quests und Skills. Das Pack erscheint am 28. Februar.

