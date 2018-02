Warhammer: Vermintide 2 – Closed Beta aktuell am laufen

Gestern ist die Closed Beta von Warhammer: Vermintide 2 auf Steam gestartet. Doch wer will kann noch immer mitmachen.

Keys können bei den Entwicklern angefragt werden

Aktuell sind immer noch Beta Keys verfügbar. Man muss lediglich beim Publisher nachfragen. Warhammer: Vermintide 2 entführt euch in die grausame Welt des Warhammer-Universums. In dem Coop-Shooter müsst ihr gegen allerhand Dämonen und anderes Gesindel in die Schlacht ziehen. Dabei stehen euch fünf Helden und insgesamt 15 Berufe zur Auswahl. Warhammer: Vermintide 2 erscheint am 8. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Fatshark (via Steam)