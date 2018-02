Warframe – Erster Blick auf den Venus Open Space

Im gestrigen 107. Devstream haben Digital Extremes einen ersten Blick auf den kommenden Venus Open Space gezeigt. Noch in diesem Jahr soll diese offene Map ihren Weg in die Hände der Warframe Community finden.

Leider konnten die Entwickler vom eigentlichen Gebiet auf Venus nur Konzepte zeigen, die dazugehörige Siedlung gab es aber schon kurz zu sehen. Die Corpus haben alte Orokin Technologie benutzt, um das Terraforming auf Venus abzuschließen. In der Siedlung arbeiten Zwangsarbeiter, die Solaris United, für die Corpus und um die Terraforming Maschinen am Laufen zu halten. Die Siedlung selbst soll dabei schon größer ausfallen als Cetus auf der Erde. Die eigentliche Venus Map soll dann aber um ein vielfaches größer sein als die Plains Map, mit sehr abwechslungsreicher Geographie. Den vollen Devstream könnt ihr euch auf dem offiziellen Kanal anschauen.

Here’s a first-look teaser at Venus. Catch the full gameplay reveal later this year!

