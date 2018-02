The Caligula Effect Overdose – Erster Gameplay Trailer

Mit The Caligula Effect Overdose erscheint in Japan bald eine erweiterte Version des Playstation Vita RPGs für die PS4. FuRyu hat jetzt einen ersten Gameplay Trailer veröffentlicht. Einige der neuen Upgrades werden in diesem ersten Trailer ebenso deutlich.

Trailer zeigt erstes Gameplay zu The Caligula Effect Overdose

Das JRPG wird auf Playstation 4 einige Upgrades gegenüber der Vita Version erhalten. Dabei wird es nicht nur optische Verbesserungen geben sondern auch neue Inhalte, die das Spiel bereichern sollen. Unter anderem sollen neue Dungeons, die Option als weiblicher Hauptcharakter zu spielen, mehrere Enden und neues Songs das Spiel erweitern. Der Playstation exklusive Titel soll am 17. Mai in Japan erscheinen, ein Release im Rest der Welt ist leider noch nicht bestätigt.

Quelle: Caligula -カリギュラ- (via Youtube)