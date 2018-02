Far Cry 5 – Neue Videos veröffentlicht

Die Jungs und Mädels von Ubisoft wissen, wie man die Vorfreude auf einen neuen Triple-A Titel steigert. In dem man immer mal wieder neue Infos und Videos veröffentlicht.

Zwei neue Videos zeigen euch die Umgebung und die Tierwelt

Tiere haben in Far Cry schon immer eine wichtige Rolle eingenommen. So auch wieder in Far Cry 5. IGN hat jetzt zwei neue Videos veröffentlicht, in denen ihr ein wenig über die Tierwelt im neusten Teil in Erfahrung bringen könnt. Auch euer treuer Begleiter Boomer hat wieder einen Auftritt. Far Cry 5 erscheint am 27. März für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: IGN (via Youtube)