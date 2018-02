Assassin’s Creed Origins – Neue Erweiterung erscheint bald

Assassin’s Creed Origins hat der Reihe neues Leben eingehaucht. Die Fanbase ist fleißig am meucheln. Und bald gibt es wieder was zu tun.

Assassin’s Creed Origins: Der Fluch der Pharaonen

In diesem mystischen Kapitel bekommt es Bayek mit den Mächten der Finsternis zu tun. Die Reise führt den Spieler unter anderem nach Theben und in die Tempel Von Luxor und Karnak. Dort muss er einem uralten Fluch auf den Grund gehen, welcher die toten Pharaonen erweckt hat. Dabei stellen sich neben Anubis-Wächtern und den genannten Pharaonen auch Riesenskorpione, und andere Bestien Bayek in den Weg. Der Fluch der Pharaonen bringt auch neue Outfits und legendäre Waffen mit. Des Weiteren wird die Levelgrenze auf 55 angehoben und sieben neue Fertigkeiten wollen erlernt werden. Assassin’s Creed Origins: Der Fluch der Pharaonen erscheint am 13. März 2018 für PC, Xbox One und PS4.

Quelle: Ubisoft