Kingdom Come: Deliverance – Erste Verkaufszahlen bekannt gegeben

Letzte Woche erschien mit Kingdom Come: Deliverance ein Rollenspiel, welches das Mittelaltersetting überaus authentisch einfängt. Mittels Kickstarter hat Entwickler Warhorse Studios dabei entgegen jeden Trends dabei viel Mut bewiesen. Dies scheint sich ausgezahlt zu haben, denn nun wurden die ersten Verkaufszahlen des Spiels bekannt gegeben. Denn wie CEO Martin Fryvaldsky gegenüber der Zeitung Lupa.cz bestätigte konnte sich das Mittelalterspiel innerhalb der ersten Woche über eine Million mal verkaufen. Bereits vor einiger Zeit hat Game Director Daniel Vavra, erklärt, dass man über eine Million Einheiten als Verkaufsziel anvisiert hatte. Scheinbar hat man dieses Ziel bereits in der ersten Woche erreicht. Dabei erschien das Spiel für die Playstation 4, Xbox One und den PC.

Kingdom Come: Deliverance – A Blacksmith’s Tale

Quelle: lupa.cz