Hokuto Ga Gotoku – Demo im japanischen PSN verfügbar

Das nächste Projekt der Yakuza Macher kann jetzt zum ersten Mal gespielt werden. Im japanischen PSN wurde eine erste Demo zu Hokuto Ga Gotoku veröffentlicht. Kenshiro lässt jetzt die Fäuste also auf der PS4 sprechen.

Hokuto Ga Gotoku zeigt sich in seiner Demo

Die Yakuza Macher widmen sich in ihrem neuen Projekt der beliebten Anime/Manga Reihe, die hier unter dem Titel Fist of the North Star bekannt ist. Dank der Kampftechnik Hokuto No Ken lasst ihr eure Gegner platzen und nehmt es mit jedem auf. In Japan sollte der Titel ursprünglich am 22. Februar exklusiv für PS4 erscheinen, wurde aber auf den 8. März verschoben. Aktuell gibt es noch keine Bestätigung für einen Release außerhalb Japans, ausgeschlossen ist er aber nicht.

Quelle: PSN Japan