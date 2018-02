Gewinnspiel – Wir verlosen 2x Bayonetta für die Nintendo Switch inkl. T-Shirt

In einem Sarg am Grunde eines trüben Sees wird eine Hexe wiedergeboren. Erlebe das epische Spiel „Bayonetta“ mit Nintendo Switch wann und wo du willst! Das unvergessliche erste Kapitel der Bayonetta-Saga bot 2010 den Einstieg in die so genannte Klimax-Action, eine explosive Mischung aus dynamischer Action und hinreißendem Stil. In jeder Hand und an jedem Fuß eine Waffe haltend, macht Bayonetta ihren Gegnern mit brutalen und dennoch faszinierenden Kombi-Angriffen den Garaus. Wenn du es schaffst, den gegnerischen Angriffen perfekt auszuweichen, aktivierst du die Hexenzeit, und die gelähmten Gegner sind deinen Tritten, Schlägen und Kugeln hilflos ausgeliefert. Fehlt nur noch ein Folterangriff, um ihnen endlich den Garaus zu machen. Kein Engel wird sich Bayonetta in den Weg stellen.

Wir verlosen zusammen mit Nintendo zwei Exemplare von Bayonetta für die Nintendo Switch inkl. T-Shirt.

Was gibt es zu gewinnen?

Gewinner 01 – 02: 1x Bayonetta für die Nintendo Switch plus T-Shirt

Was muss ich tun?

1.) Du bist Fan unserer Facebook-Seite, folgst uns auf Twitter und Instagram

2.) Du schreibst uns eine E-Mail (gewinnspiel@nat-games.de) und beantwortest folgende Frage: Wie heißt der frauenähnliche Engel in Bayonetta 2? Kleiner Tipp: Schaut euch das folgende Engel-Lexikon, welches wir als GIF von Nintendo erhalten haben, genau an:

Die Teilnahmebedingungen:

Die eingetragene E-Mail-Adresse muss korrekt sein, da der Gewinner sonst nicht benachrichtigt werden kann. Sollte der Gewinner sich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Benachrichtigung mit der NAT-Games Redaktion in Verbindung setzen, verfällt der Gewinn. Die Teilnahme ist ab 16 Jahren möglich. Gewinnausschüttung ab 16 Jahren. Redakteure von NAT-Games sind von der Verlosung ausgeschlossen. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Die Auslosung beginnt unmittelbar nach Ende der Teilnahmefrist, spätestens einen Monat nach Gewinnspielende. Die Auslosung erfolgt per Zufallsgenerator. Teilnahmeschluss ist der 02. März 2018. Alle Angaben sind ohne Gewähr. Änderungen vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich. Informationen zur Teilnahme auf Facebook, Twitter und Instagram bitte hier klicken!

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!

Vielen Dank an Nintendo für die Bereitstellung der Preise.