Far Cry 5 – Neues Gameplay Video veröffentlicht

Es kommt immer näher und direkt auf uns zu. Der Release von Far Cry 5 ist nicht mehr lange hin!

Neues Video steigert nochmal die Vorfreude

In einem neuen Video präsentiert der Publisher Ubisoft ein paar coole Gameplay Szenen zu Far Cry 5. Dort geht es ganz schön zur Sache. Vor einiger Zeit wurden schon in eigenen Videos unsere Mitstreiter vorgestellt (wir berichteten). Die Entwickler versprechen, dass es sich bei dem neusten Teil der Reihe um das wildeste und abgefahrenste Far Cry bisher handeln soll. Die Storys der Teile waren ja schon immer etwas abgedreht. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle: Ubisoft (via Youtube)