Battlefield 1 – Letzer DLC erschienen

Battlefield 1 hat sich in die Herzen der Shooter-Freunde geballert und ist ziemlich beliebt. Nun wurde der vierte und letzte DLC veröffentlicht.

Battlefield 1 Apocalypse

Der DLC hört auf den Namen Apocalypse und ist ab sofort für Besitzer des Season Passes verfügbar. Alle anderen müssen sich noch rund zwei Wochen gedulden, bevor sie endlich ran dürfen. Wie der Name schon vermuten lässt, werden die neuen Maps des DLCs die brutalsten und heftigsten Schlachten des ersten Weltkrieges thematisieren. Die Maps “Passendale”, “Carporetto” und “Somme” werden in den bekannten Spielmodi verfügbar sein. Neben neuen Waffen und Ausrüstungen gibt es auch einen neuen Spielmodus. “Ritter der Lüfte” entführt die Spieler in spannende Luftschlachten. Mit diesem Spielmodus halten auch zwei weitere Maps Einzug in Battlefield 1. “Auf Messers Schneide” und “London ruft”. Des Weiteren gibt es auch einen neuen Spezialisten: den Malus. Dieser richtet sich an die Profis und hat zum Beispiel andauernd seine Gasmaske auf oder bekommt 200 Punkte abgezogen, wenn er stirbt. Also macht euch bereit und versucht euer Glück mit den neuen Belohnungen und Medaillen.

Quelle: battlefield.com