Xbox Games with Gold – Die Spiele für März 2018 bekannt gegeben

So langsam nähert sich der Februar dem Ende und in wenigen Tagen beginnt der März. Für Xbox One und Xbox 360 Besitzer bedeutet diese Zeit, dass die neuen Games with Gold Titel für den kommenden Monat bekannt gegeben werden. Eben dieser Tag ist heute gekommen, denn Microsoft hat das März 2017 Line Up bekannt gegeben. Inhaber des Abodienstes können diese Titel wie gewohnt kostenlos herunterladen.

Folgende Titel sind im März 2018 für Xbox One und Xbox 360 vertreten:

Xbox One

– Trials of the Blood Dragon (01.03.18 – 30.03.18)

– Superhot (16.03.18 – 15.04.18)

Xbox One & Xbox 360

– Brave: The Video Game (01.03.18 – 15.03.18)

– Quantum Conundrum (16.03.18 – 31.03.18)

Xbox – March 2018 Games with Gold

Quelle: YouTube (Xbox)