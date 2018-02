Fable Fortune – Kartenspiel verlässt Early Access

Fable ist zurück! Zwar nicht als bahnbrechendes RPG, aber dafür als Sammelkartenspiel mit viel Potential.

Auf Kriegsfuß mit Hearthstone, MTG und Co.

Der Werdegang der klassischen Fable-Reihe ist leider eher durchwachsen. War der erste Teil Seinerzeit auf der Xbox ein absoluter Muss für jeden Rollenspieler, ließ die Qualität leider mit jedem neuen Ableger stark nach. Doch nun ist die Marke aus der Versenkung empor gestiegen. Und zwar als Sammelkartenspiel. Fable Fortune ist seit dem 25. Juli 2017 in der Early Access-Phase, wird diese allerdings noch diesen Monat verlassen. Das haben die Entwickler Mediatonic und Flaming Fowl Studios nun bekannt gegeben. In den letzten Monaten sei hart an dem Titel gearbeitet worden, hieß es in einer Pressemeldung. Die Fertigstellung des Spiels sei auch dank der fleißigen Community gut voran gegangen. Mit regelmäßigem Feedback seitens dieser sei es ein leichtes gewesen, auf die Wünsche der Spieler einzugehen. In der finalen Fassung werden noch einige Komfortfunktionen, wie etwa ein Deck-Helper und ein Tutorial, verfügbar sein. Auch die Kommunikation unter den Gegenspielern ist via Emotes möglich. Man kann seinem Kontrahenten zum Sieg gratulieren, oder einfach in seine Richtung furzen. Ab dem 22. Februar wird Fable Fortune kostenlos auf PC und Xbox One spielbar sein.

Quelle: Pressemeldung