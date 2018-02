Doom – Switch Version bekommt Motion Support

Bethesda bringt Bewegung in die Switch Version seines Höllenschooters Doom. Neben der Bewegungssteuerung gibt es aber noch einige andere Verbesserungen. Unter anderem gibt es Tweaks für den Multiplayer und das Game Icon.

Die neuen Motion Controls stellt euch der Publisher in einem kleinen Video vor, dass auf dem offiziellen Twitter Account gepostet wurde. Darüber hinaus gibt es aber noch einige andere Verbesserungen, wie zum Beispiel ein verbessertes Partysystem im Multiplayer, besseres Matchmaking und einige Leistungsverbesserungen. Das Game Icon wurde ebenfalls verändert und repräsentiert jetzt das Design der Box.

A new update is now available for #DOOM on #NintendoSwitch, which includes Motion Aiming and multiplayer party support! https://t.co/UmNUdWunLk pic.twitter.com/GnRIj7TVip

— DOOM (@DOOM) 20. Februar 2018