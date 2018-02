Burnout Paradise Remastered – Ab März 2018 auf PS4 und Xbox One

EA und Criterion haben heute den Gerüchten ein Ende gemacht. Der Action Racer Burnout Paradise Remastered wird schon bald wieder für jede Menge verbeulte Karossen sorgen.

Burnout Paradise Remastered kommt schon bald für PS4 und Xbox One

Auf engen Strecken in der Stadt und auf langen Pisten in den Gebirgen, werdet ihr wieder die Motoren ausreizen können. Die Crashes sind dabei vorprogrammiert und sorgen für Chaos auf den Strecken. Ab dem 16. März soll der Arcade Racer auf PS4 und Xbox One erhältlich sein. Neben dem Hauptspiel werden auch alle Add-Ons enthalten sein und PS4 Pro und Xbox One X unterstützen zusätzlich 4K und 60fps. Im Verlauf des Jahres soll auch ein PC Release erfolgen, wobei EA Access Nutzer auf PC ab dem 9. März an der Play First Trial teilnehmen können.

Quelle: EA (via Pressemeldung)