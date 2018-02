Assassin’s Creed: Origins – Update bringt “New Game+” Modus

Mit Assassin’s Creed: Origins ist Ubisoft das gelungene Comeback der Reihe gelungen. Denn der neue Ableger kam nicht nur bei den Fans der Reihe besonders gut an, sondern war auch eines der besten Spiele des vergangenen Jahres. Doch Ubisoft will es nicht bei den errungenen Erfolgen belassen, sondern bringt auch weiterhin auch Monate nach dem Launch des Spiels neue Inhalte. So ist es jetzt auch wieder geschehen. Denn mit dem ab heute herunterladbaren Patch kommt der “New Game +” Modus. Mit diesem Modus kann man die Hauptgeschichte ein zweites Mal durchspielen. Allerdings behält man alle zuvor erspielten Waffen, Fähigkeiten und die Ausrüstung die man im Durchgang zuvor erspielt hat. Dies ist auch nötig, da der Schwierigkeitsgrad um eine Stufe erhöht worden ist und dadurch eine größere Herausforderung darstellt.

Quelle: assassinscreed.ubisoft.com