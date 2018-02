My Hero Academia: One’s Justice – Screenshots von Uraraka, Todoroki und Iida.

Es gibt neue Screenshots zum in diesem Jahr erscheinenden My Hero Academia: One’s Justice. Auf diesen sehen wir drei neue Charaktere, die sich in der Serie bereits großer Beliebtheit erfreuen: Ochaco Uraraka, Shoto Todoroki und Tenya Iida. Auf den Screenshots werden ihre charakteristischen Fähigkeiten vorgestellt.

Gravitation, Geschwindigkeit und Feuer und Eis

Ochaco Uraraka kann das Gravitationsfeld von Gegenständen, die sie berührt, verändern und so Dinge schweben lassen. Tenya Iida hingegen benutzt Booster in seinen Beinen, um extreme Geschwindigkeiten aufzunehmen. Das Trio komplettiert Shoto Todoroki, welcher mit seiner linken Hälfte Feuer, mit seiner rechten Eis erzeugen kann. Ihr könnt sie auf den Screenshots in unserer Galerie in Action bewundern. My Hero Academia: One’s Justice erscheint noch in diesem Jahr für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch.

