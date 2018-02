Overcooked – Jetzt als Special Edition für Nintendo Switch erhältlich

Team17 hat zusammen mit Indie-Entwickler Ghost Town Games aus Cambridge und Publisher Sold Out das kooperative Kochspiel Overcooked! in einer Special Edition auf Nintendo Switch veröffentlicht. Die Retail-Version ist ab sofort erhältlich. Neben dem Hauptspiel bietet die Special Edition zusätzliche Inhalte „The Lost Morsel” und „Festive Seasoning”. Mit der Nintendo Switch können die Spieler Overcooked überallhin mit hinnehmen und auch unterwegs in den Küchen für Chaos sorgen. Mit HD Rumble wird das Küchen-Chaos noch spaßiger.

Alle Inhalte der Overcooked! Special Edition für Nintendo Switch

● 44 Kampagnen-Levels – alleine oder im lokalen Koop mit bis zu drei Mitspielern spielbar

● 9 Versus-Levels, um lokal Kochmütze an Kochmütze zu zweit oder zu viert spielen zu können

● 22 verschiedene spielbare Chefköche. Auf dem Weg zu kulinarischem Ruhm können Spieler die Rolle von Menschen, Waschbären, Dinosauriern, Französischen Bulldoggen, Robotern oder gar Rentieren übernehmen

● Zahlreiche verrückte Küchen mit diversen Rezepten, die es zu meistern gilt – von Suppe und Burritos über Burger bis hin zu Fish & Chips und weiteren Köstlichkeiten.

Die Overcooked Special Edition ist jetzt für Nintendo Switch im Einzelhandel erhältlich.

Quelle: Team17 via Pressemeldung