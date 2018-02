Darkest Dungeon – Xbox One Release angekündigt

Es scheint als würde das Roguelike RPG der Red Hook Studios immer erfolgreicher und populärer. Jetzt wurde sogar schon ein Xbox One Release Termin veröffentlicht.

Nach Steam, Playstation und Switch nun auch für die Xbox One

Darkest Dungeon ging am 19. Januar 2016 für PC auf Steam an den Start. Dort war es anfangs mäßig erfolgreich. Hatte aber seine treue Fan Base. Mit der Zeit wuchs sie heran und es folgten Portierungen für Sonys Playstation 4 und Nintendo Switch. Offenbar ist der Erfolg der Portierungen groß genug, dass man jetzt auch die Xbox One als Plattform gewinnen konnte. Darkest Dungeon brilliert durch einen stilechten Comicstil und einer sehr düsteren Geschichte. Doch der Kern dieses Dungeon Crawlers ist der recht hohe Schwierigkeitsgrad. Dadurch erleidet der Spieler viele Rückschläge. Doch das scheint bei den Fans gut anzukommen. Das Release Datum für die Xbox One Fassung ist der 28. Februar 2018. Die Xbox One Version enthält neben dem Hauptspiel noch den Crimson Court DLC.

Quelle: darkestdungeon.com