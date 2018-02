Dragon Ball FighterZ – Broly und Bardock sind die ersten DLC-Kämpfer

Dass das Kämpferroster von Dragon Ball FighterZ mit DLCs erweitert wird war Fans von vorneherein klar. Nicht wirklich klar war jedoch, welche Charaktere hinzugefügt werden. Die ersten beiden Neuzugänge des Prüglers wurden nun in Scans des V-Jump Magazins bestätigt. Es handelt sich um den legendären Supersaiyajin Broly und Son Gokus Vater Bardock.

Filmcharaktere mischen mit

Beide Neuzugänge kommen nicht in der Hauptgeschichte der Dragon Ball-Serie vor, sondern sind reine Filmcharaktere. In Dragon Ball FighterZ werden dementsprechend auch Anspielungen auf die jeweiligen Filme gemacht. So kann sich Bardock zum Beispiel, wie in seinem Filmspecial, in einen Supersaiyajin verwandeln und Broly greift mit seinen charakteristischen KI-Attacken an. Viel ist noch nicht über die Charaktere und ihre Spielweise bekannt, Trailer zu ihnen sollten jedoch bald folgen.

Quelle: shonengamez