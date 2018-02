Xenoblade Chronicles 2 – Patch mit New Game Plus Modus verschoben

Bereits in dieser Woche wollten Nintendo und Monolith Soft das JRPG Xenoblade Chronicles 2 auf der Switch mit einem neuen Patch versorgen, der unter anderem einen New Game Plus-Modus ins Spiel bringen sollte. In dem Modus kann man, nachdem man die Hauptstory bereits einmal abgeschlossen hat, beim erneuten Durchspielen des Rollenspiels neue Inhalte wie neue Klingen und Meisterfähigkeiten erwarten. Dabei werden beispielsweise die Level der Meister sowie eure Klingen und deren Fähigkeiten mit ins neue Spiel transferiert. Doch leider erwartet die Fans heute eine herbe Enttäuschung.

Patch 1.3.0 erscheint erst im März

Denn wie die Verantwortlichen bekannt gegeben haben, verschiebt sich der Patch aufgrund von einem unvorhergesehenen Bug, der zunächst behoben werden muss. Somit wird das neue Update nun für den 2. März 2018 erwartet. Bis dahin müssen sich alle Fans noch gedulden.

Quelle: Xenoblade JP (via Twitter)