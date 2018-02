WWE 2K18 – Wrestlemania Edition angekündigt

Der aktuelle Ableger der beliebten Wrestlingreihe WWE 2K18 ist mittlerweile schon einige Monate erhältlich. Doch in dieser Zeit sind etliche kostenpflichtige Inhalte erschienen, die zum Beispiel das Spiel um weitere Wrestler erweitert haben. Nun findet mit Wrestlemania in wenigen Wochen die größte Wrestlingveranstaltung der Welt statt. Passend dazu wurde nun die Wrestlemania Edition von WWE 2K18 angekündigt. Diese ist dann ab dem 23. März 2018 für PS4 und Xbox One erhältlich und wird 49.99€ kosten. Neben dem Hauptspiel wird diese Edition zahlreiche Extras beinhalten.

Folgende Inhalte wird die Wrestlemania Edition WWE 2K18 beinhalten:

Eine Ausgabe von WWE 2K18

Besondere WrestleMania-Objekte: WWE-SuperCard-Inhalte zum Thema WrestleMania 34 Zwei Seth Rollins Topps-Karten Ein Seth-Rollins-Poster

Kurt Angle Pack Bisher nur als Vorbesteller-Bonus verfügbar. Enthält zwei spielbare Versionen von Kurt Angle (WWE “American Hero” und ECW “Wrestling Machine”).

Cena (Nuff) Pack Bisher nur in der WWE 2K18 Deluxe Edition oder Cena (Nuff) Edition erhältlich. Enthält zwei spielbare Versionen von John Cena (ECW One Night Stand und WrestleMania 26) und die spielbaren Charaktere Batista und Rob Van Dam.

Beschleuniger Damit können Spieler bei Veröffentlichung des Spiels sämtliche verfügbaren freischaltbaren Inhalte in der Kategorie Erwerbbar mit VC freischalten (Zusätzliche DLCs nicht inbegriffen).

Ewige Helden Pack Spielbare WWE-Superstars: The Hardy Boyz (Matt und Jeff Hardy) Spielbare WWE-Hall of Famers: Beth Phoenix und The Rock ‘n’ Roll Express (Robert Gibson und Ricky Morton)

MeinSPIELER-Kickstart Spieler können mit einem Startbonus von 50.000 virtueller Währung MeinSPIELER-Wertungen und Merkmale freischalten und steigern.

Neue Moves Pack Es gibt eine große Auswahl an neuen Moves im Spiel zu entdecken, darunter den Tye Breaker 2 (bekannt durch WWE-Superstar Tye Dillinger), Crash Landing (bekannt durch NXT-Superstar Kassius Ohno), den Pumphandle Death Valley Driver (bekannt durch NXT-Superstar Akam) und der Swinging Sleeper Slam (bekannt durch WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page).

NXT Generation Pack Spielbare WWE- und NXT-Superstars: Aleister Black, Drew McIntyre, Elias, Lars Sullivan und Ruby Riott



