Warcraft 3 – Erwartet uns ein Remake?

Die Stimmen, welche nach einer Fortsetzung oder einem Remake des Blizzard Klassikers schreien, werden immer lauter. Doch wurde ihr Ruf nun endlich erhört?

Gerüchten zufolge wird das Franchise bald fortgesetzt

Zwar hat Blizzard mit World of Warcraft einen etablierten Vertreter des Franchise, doch viele Fans wollen weg vom MMO und zurück zum taktischen RTS-Gameplay. Nun sind einige Gerüchte aufgetaucht, welche darauf schließen lassen, dass Blizzard da an etwas werkelt. Ein Reddit-User verweist auf ein deutsches Forum, in dem die Rede davon ist, dass Warcraft Profis aus aller Welt auf dem Weg zu Blizzard sind, um dort an einem geheimen Projekt mit zu machen. Die Spieler unterliegen allerdings noch der Schweigepflicht. Möglich wären aber unter anderem ein Warcraft 3 Remastered, Warcraft Mobile Game oder sogar Warcraft 4. Doch am wahrscheinlichsten geht es wohl in den Mobile Sektor. Immerhin hat Blizzard in letzter Zeit häufig nach neuen Mitarbeitern dafür gesucht. Wenn man dem Post glauben darf, werden wir bald mehr erfahren.

Quelle: reddit