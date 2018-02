Hokuto Ga Gotoku – Neue Trailer zum Fist of the North Star Titel

Sega hat heute drei neue Trailer zu Hokuto Ga Gotoku, dem Fist of the North Star Game der Yakuza Macher veröffentlicht. Die Trailer geben euch dabei einen Einblick in das Gameplay des kommenden Titels.

So funktionieren die Kämpfe in Hokuto Ga Gotoku

In dem krachenden Action Game zur beliebten Anime/Manga Reihe werdet ihr in bekannter Yakuza Manier die Fäuste fliegen lassen. In drei Trailern bekommt ihr zu sehen wie das Gameplay auf der Beginner, Mittel und Experten Stufe funktioniert. Kenshiro’s Moves stehen dabei natürlich im Fokus und so bekommt ihr viele seiner bekannten Aktionen zu sehen. Ob und wann der Titel auch im Westen erscheint ist allerdings noch unklar.

Quelle: 龍が如く 公式 Sega JP (via Youtube)