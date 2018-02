Vampyr – Neues Gameplay-Video zeigt Skillsystem und Kämpfe

Bereits vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass das Mystery-Abenteuer Vampyr am 5. Juni 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen wird. Zuvor sollte das Spiel im November 2017 erscheinen, doch das Spiel wurde aufgrund von technischen Schwierigkeiten verschoben. In einem neuen sechsminütigen Gameplay-Video, das jetzt veröffentlicht wurde, sind unkommentierte Szenen aus dem Spiel zu sehen. Sie verschaffen uns einen genaueren Blick auf die noch nicht ganz fertige Version des Spiels.

Begebt euch in die Straßen von London

Das Video zeigt uns, wie sich der Protagonist durch die Straßen Londons bewegt. Als vollwertiges Rollenspiel spielen dabei vor allem seine Vampir-Fähigkeiten eine wichtige Rolle, die im Video in Form eines Skillsystems kurz gezeigt werden. Auch eine Übersicht eines Distrikts von London wird näher gezeigt, dabei sind vor allem der Gesundheitsstatus des Bezirks sowie die Bewohner zu sehen. Mit jedem einzelnen Bürger könnt ihr Dialoge führen, in denen ihr euch für mehrere Auswahlmöglichkeiten entscheiden könnt, die alle zu einem anderen Ausgang des Gesprächs führen können. Zudem wird einem Bewohner Londons im Video das Blut ausgesaugt, weshalb sich drastische Konsequenzen für den ganzen Bezirk ergeben werden. Auch einige Kämpfe ist in dem Video zu sehen, aus welchen wir als Vampir unseren Vorteil ziehen können.

