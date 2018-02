Shaq Fu: A Legend Reborn – Reboot des Kulttrashspiels im Trailer

1994 erschien Shaq Fu, welches als eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten angesehen wird. Diesen Fakt nimmt sich der Ankündigungstrailer von Shaq Fu: A Legend Reborn zu Herzen und spielt auf den Trashfaktor des Originals an. In diesem Jahr erscheint also ein neues Spiel mit Basketballstar Shaquille O’Neal als Protagonist.

Trashiges Beat’em’Up

Im Trailer kann man sehen, dass Shaq Fu: A Legend Reborn nicht ein bloßes Remake des originalen Spiels von 1994 wird, sondern ein komplett neu erdachtes Reboot. In guter alter Beat’em’Up-Manier prügelt ihr euch mit Shaquille O’Neil durch Horden von Monstern. Ein Releasedatum für das Spiel gibt es noch nicht, es erscheint für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

