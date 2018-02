Secret of Mana – PS4 Remake ab heute im Handel erhältlich

Der Retro-Hype ist immer noch im vollen Gange und ebbt allem Anschein nach noch lange nicht ab. Ein (neuer) Stern am Retro-Himmel erstrahlt!

Seit heute ist das Remake von Secret of Mana im Verkauf

Darauf haben viele Fans gewartet. Ab sofort könnt ihr das legendäre Abenteuer von Randi, Prim und Popoi in neuem Gewand erleben. Obendrein hat das Spiel auch ein paar neue Features spendiert bekommen. Neben der komplett überarbeiteten Grafik und dem neu arrangierten, orchestralen Soundtrack, wurden noch ein paar Storyelemente mit eingebaut, welche euch etwas tiefer in die Welt des Mana eintauchen lassen. Des Weiteren wurde die Steuerung an heutige Standards angepasst und soll fließend von der Hand gehen. Zu haben ist diese Softwareperle für PC und PS4. Viel Spaß in der neuen/alten Welt von Secret of Mana!

