Pokémon GO – Holt euch Team Rocket Kleidung

Bisher ist es in Sachen Kleiderwahl bei Pokémon GO recht übersichtlich. Doch viele Spieler wünschen sich mehr Abwechslung, vorallem aber wünschen sich viele Trainer die Outfits von Team Rocket. Die Entwickler der App scheinen die Wünsche der Fans erhöhrt zu haben und stellen die neuen Outfits im Team Rocket Style nun vor. Nun gibt es den Team Rocket Style von der Mütze bis zu den Stiefeln in den typischen Farben schwarz-rot. Wer er ausgefallener mag, der kann sich das Regenbogen Outfit zulegen. Wer zu Team Rocket gehören möchte, muss ordentlich Münzen angesammelt haben oder eben tief in die Tasche greifen, denn die Preise sind saftig.Die Preise für die einzelnen Outfit-Teile bemessen sich wie folgt:

Team Rocket Mütze (100 Münzen)

Team Rocket und Rainbow Rocket Shirt (400 Münzen)

Team Rocket Handschuhe (50 Münzen)

Team Rocket und Rainbow Rocket Gürtel (100 Münzen) – Gürtel nur für weibliche Charaktere verfügbar

Team Rocket Hose/Rock (100 Münzen)

Team Rocket und Rainbow Rocket Stiefel (200 Münzen)

Somit liegt ein komplettes Outfit bei stolzen 850, bei weiblichen Charakteren wegen des Gürtels bei 950 Münzen. Die Münzen entsprechen einen Gegenwert von ca. 10 €. Verständlich dass diese Neuigkeit nicht nur für erfreuten Gesprächsstoff in der Pokémon Go Community sorgt.

