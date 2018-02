Nintendo Labo – Übersichtstrailer erklärt neue Funktionen

Mit der Vorstellung von Nintendo Labo sorgte Nintendo für viel Verwirrung, aber auch für Interesse. Aus mehreren Kits bastelt ihr euch mit Pappvorlagen Kreationen, welche dann in der Software verwendet werden, um diverse Spielchen zu spielen. Ein neuer Trailer zeigt nun etwas genauer die Funktionen und erklärt sogar noch einige bisher unangekündigte Features und Möglichkeiten.

Versteht die Funktionsweise

Aus den beigelegten Pappschablonen baut ihr euch per Anleitung im Spiel die Gegenstände zusammen. Jede Applikation wird für ein anderes Spiel verwendet. Ein kleines ferngesteuertes Auto bewegt sich mit Vibrationen über den Tisch, mit dem Klavier könnt ihr eure eigenen Lieder komponieren, mit der Angel zieht ihr dicke Fische an Land usw. Im Trailer werden sechs verschiedene Spiele vorgestellt, doch da soll es bei Nintendo Labo nicht aufhören. Denn während ihr spielt, könnt ihr euch die Funktionsweise der Applikationen anschauen. Wenn man sie versteht, kann man sich so seine eigenen Spiele basteln und herumexperimentieren. Nintendo Labo erscheint am 20. April.

Quelle: Nintendo via Youtube