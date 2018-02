The Evil Within 2 – Neues Update bringt First Person Mode

The Evil Within 2 von Bethesda bot ja ohnehin schon eine surreale Erfahrung. Ein neues Update bringt diese jetzt auf eine neue Ebene, denn jetzt könnt ihr in Ego Perspektive durch den simulierten Horror streifen.

The Evil Within 2 aus der Ego Perspektive erleben

Mit einem aktuellen Update hat Entwickler Tango Gameworks seinem Horror Titel eine neue Erfahrung hinzugefügt. Ab sofort könnt ihr das gesamte Spiel in der First Person Ansicht durchspielen. Besonders ist zudem, dass ihr während der Spielzeit, frei zwischen der normalen und neuen Ego-Perspektive wechseln könnt. Damit steigt der Wiederspielwert von Sebastians zweitem Horrortitel.

Quelle: Bethesda Softworks (via Youtube)