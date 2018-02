Star Wars: Battlefront 2 – Patch bringt neuen Spielmodus

Das Star Wars Battlefront 2 in der Videospielgemeinde nicht den leichtesten Stand hat, dürfte mittlerweile jeder mitbekommen haben. Doch einige haben mit dem Spiel ihren Spaß und tragen weiter online die Multiplayerschlachten aus. Daher ist es kein Wunder das Entwickler DICE weiterhin neue Patches für das Spiel veröffentlicht. Derzeit wird auf den Testservern der Patch 1.2 getestet. Zu eben diesen gibt es nun neue Informationen. Denn wie Community-Manager Sledgehammer70 im offiziellen Battlefront Forum mitgeteilt hat, wird dieser Patch mit Jetpack Cargo einen neuen zeitlich begrenzten Spielmodus bringen. Dabei soll dieser wie Capture the Flag funktionieren. Jedoch hat jeder Spieler, wie der Name es schon vermuten lässt, dabei einen Jetpack auf den Rücken und kann sich mit diesen fort bewegen. Zusätzlich zu diesem Spielmodus wird der Patch weitere Bugfixes, Balance Anpassungen und weitere kleine Anpassungen bringen.

Die kompletten Patch-Notes im Überblick:

Our limited time Jetpack Cargo mode arrives

Arcade Updates (AI updates and more)

Heroes & Villains Balancing (Boba Fett, Palpatine, Iden, Rey, Bossk, Kylo Ren, Luke, Chewbacca, Yoda, Lando, Darth Vader & Captain Phasma all see either, nerfs, buffs and tweaks)

Classes, Reinforcements & Core Combat (Dodge updates, emotes, weapon tweaks, SCS un-nerf, and more)

Milestones (Updates)

Level Design Balance Changes

Level Design Bug Fixes

General Improvements and Bug Fixes ( Duplicate SC credits, Blaster glow, lightsaber glow, color-blind settings tweak, performance and stability changes, and more)

and more…

Quelle: battlefront-forums.ea.com