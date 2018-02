Playstation Now – Streamingdienst wird günstiger

Mit Playstation Now lassen sich etliche Playstation Spiele auf die Playstation 4 und PC streamen. Dieser Aboservice kostet derzeit pro Monat 17 Euro und ist damit merklich teurer als Microsoft mit ihrem Game Pass. Doch wie nun Sony Interaktive Entertainment Europe bekannt gegeben hat, wird der monatliche Preis auf 15 Euro pro Monat reduziert. Damit soll der Streamingsdienst für Kunden attraktiver werden. Auch das Line Up bekommt im Februar weiteren zuwachs. Dabei sind auch einige Highlights wie Fallout: New Vegas oder NBA 2K16.

Folgende Spiele sind ab diesen Monat im Playstation Now enthalten:

Fallout: New Vegas

NBA 2K16

Disgaea 5: Alliance of Vengeance

Tricky Towers

Divinity Original Sin – Enhanced Edition

Pix the Cat

Guilty Gear XRD -Revelator-

OlliOlli2: Welcome to Olliwood

The Bug Butcher

