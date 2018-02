Fear Effect Sedna – Release angekündigt

Publisher Square Enix hat überraschend den Release von Fear Effect Sedna angekündigt. Der Nachfolger zur Kultreihe soll schon bald erscheinen.

Fear Effect Sedna kommt im März

Der erste Titel in der Reihe seit 2001 wird euch mit einigen bekannten Gesichtern zusammenführen. Ihr werdet den Mix aus Echtzeit Action, Stealth und Rätseln aus einer isometrischen Perspektive erleben. Entwickler Sushee zeigte sich sich sehr erfreut über die positiven Reaktionen der Fangemeinde. Erscheinen soll Sedna am 6. März für Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Es bleibt abzuwarten wie sich der neue Titel schlägt aber vielleicht gibt es in Zukunft ja noch weitere Nachfolger.

Quelle: Square Enix