Devil May Cry HD Collection – Neuer Trailer und Twitch Prime Aktion

Capcom wird den weißhaarigen Dämonenjäger Dante schon bald in der Devil May Cry HD Collection zurückbringen. Neben einem neuen Trailer wird es zudem auch eine Twitch Prime Aktion geben.

Devil May Cry HD Collection erscheint bald für PS4, PC und Xbox One

In einem neuen Trailer zur HD Collection bekommt ihr noch mehr vom überarbeiteten Gameplay zu sehen. Neben dem Original sind in der Collection auch der zweite und dritte Teil enthalten. Ab dem 13. März könnt ihr dann wieder mit Dante das Schwert schwingen. Wenn ihr allerdings Twitch Prime Nutzer seid, könnt ihr schon am 27. Februar den ersten Teil spielen. Dieser wird nämlich Twitch Prime Nutzern kostenlos zur Verfügung gestellt.

Quelle: Capcom Unity