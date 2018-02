Overwatch – Spielt es am kommenden Wochenende kostenlos

Wer Overwatch bisher immer noch nicht ausprobiert hat, aber ein generelles Interesse an Blizzards Shooter besitzt, der kann am kommenden Wochenende kostenlos zocken. Blizzard bietet mal wieder eine gratis Probezeit an, in welcher man in das Spiel hineinschnuppern kann.

Herunterladen, installieren, spielen

Ab dem 16. Februar könnt ihr das Spiel kostenlos spielen. Dazu müsst ihr nur das Spiel an besagtem Tag herunterladen, für die Konsolen geht dies bereits am 13. Februar. Solltet ihr euch dann dazu entscheiden, das Spiel zu kaufen, werden alle eure Erfolge vom kostenlosen Wochenende übernommen.

Quelle: playoverwatch