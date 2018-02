Laser League – Neues Video zum Early-Access-Start

Gute Nachrichten für Fans von kompetitiven Future-Sport Games. Laser League ist nun in der Early-Access-Phase.

Publisher feiert das mit neuem Video

Der italienische Publisher 505 Games will mit seinem futuristischen Sportspiel Laser League neue Maßstäbe in Sachen Wettkampf setzen. Der Early-Access-Start wurde nun mit einem neuen Video gefeiert. Das Spiel verspricht spannende und kurzweilige Multiplayer-Matches mit einer taktischen Komponente. Der Grafik-Stil erinnert dabei stark an Tron. Wann die finale Fassung fertig sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. Wer Interesse hat, der kann das Spiel auf Steam aktuell 30% billiger abstauben. Viel Spaß!

Quelle: 505 Games (via Youtube)