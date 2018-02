Friday the 13th: The Game – Neue Infos zu den Singleplayer Inhalten

Mitte des letzten Jahres erschien mit Friday the 13th eine eher solide Videospielumsetzung um den beliebten Serienmörder Jason Vorhees. Eines der Kritikpunkte des Spiels war der fehlende Singleplayer. Doch nun hat Entwickler Gun Media neue Infos zu eben diesen bekannt gegeben. Denn demnächst sollen mehrere verschiedene filmähnliche Episoden erscheinen. Bei diesen begibt sich Jason erneut auf die Jagd nach Teenager. Auf dieser Jagd kann man dann auf interaktive Gegenstände zurückgreifen und damit den Jugendlichen mehr als nur ein Schrecken einjagen. Jede dieser Episoden soll dabei eine eigenständige kurze Geschichte erzählen. Wann diese Episoden erscheinen, ist bislang unklar. Entwickler Gun Media hat als möglichen Releasetermin lediglich “demnächst” angegeben. Beim Preis gibt es hingegen erfreuliche Nachrichten, denn die Inhalte werden per kostenlosen Download erscheinen. Darüberhinaus arbeitet der Entwickler derzeit noch an einem Upgrade der Engine. Dadurch soll das Spiel auf die aktuelle Unreal Engine geupgradet werden, was die Stabilität des Spiels verbessern soll. Auch sollen dezidierte Server für die Konsolenversionen des Spiels erscheinen. Wann diese Inhalte erscheinen steht jedoch aktuell auch noch nicht fest.

Friday the 13th: The Game – Single Player Challenges



Quelle: f13thegame.com, YouTube (GunMedia)