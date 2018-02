WoW Battle for Azeroth – Neue Zauberanimationen in der Alpha

Aktuell läuft die Alpha für World of Warcraft: Battle for Azeroth, hier erhalten aber lediglich Freunde und Familie der Blizzard Mitarbeiter einen Zugang. Aber ganz im Hause Blizzards bleiben die Neuerungen der Alpha nicht, denn immer wieder sickern neue Infos durch. Dieses mal geht es um die Zauberanimationen beziehungsweise um die Animationen von Angriffen bestehender Klassen. Erst vor kurzem hatte Blizzard zahlreiche Animationen von Klassen überarbeitet und dafür überaus viel Lob kassiert. Besonders der Schatten Priester kam super bei den Spielern an, daher fackelte Blizzard nicht lang und hat auch für das kommende Addon weitere Änderungen vorgenommen. Dieses mal ging es an die Dämonenjäger, die Hexenmeister und Jäger und wir spannen euch auch nicht weiter auf die Folter- hier gehts zu den Videos:

Quelle: mmo-champion