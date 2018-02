WoW Battle for Azeroth – Braune Orcs zur Horde

Neben den bisherigen und wohl spannendsten neuen Verbündeten Völkern, wie zum Beispiel den Nachtgeborenen, Leerenelfen und den Dunkeleisenzwergen wird es auch neue Verbündete auf Seiten der Orcs geben. Damit wird wohl auch ein langer Wunsch von vielen Spielern endlich wahr, denn viele Gamer fordern schon seit längerer Zeit die braunen Orcs auf die Seite der Horde zu stellen. Schon auf der BlizzCon 2017 wurde das Thema angeschnitten und nun endlich im letzten Livestream von Game Director Ion Hazzikostas bestätigt.

Braune Orcs schließen sich endlich der Horde an

So sollen die baunen Orcs auch mit Battle for Azeroth verfügbar gemacht werden. Sobald die Charaktere der Spieler das neue maximal Level von 120 erreichen, können sie sich der Aufgabe widmen die Urgesteine des Warcraft Universums frei zu schalten. Braune Orcs stammen aus der Welt von Draenor und sollten spätestens seit dem Addon Warlords of Draenor oder dem Warcraft Spielfilm ein Begriff sein. Gul´dan leitete damals das “Ende” der Orcwelt ein und um sich zu retten, folgten die damals noch braunen Orcs dem Hexenmeister. Er erschuf ein Portal in eine neue und unverbrauchte Welt, Azeroth – doch der Preis den die Orcs dafür zahlten war groß. Gul´dan ließ die Orcs von Draenor Dämonenblut trinken, um sie besser kontrollieren zu können und dadurch verfärbte sich ihre Haut von braun zu grün. Einige Orcs wiedersetzten sich Gul´dan – davon zahlten viele mit ihrem Leben und die die überlebten blieben auf Draenor zurück.

Wie genau die neuen braunen verbündeten Orcs aussehen werden, ist bisher noch nicht bekannt. Ebenso wird noch darüber spekuliert, ob die braunen Orcs als neue verbündete Rasse gelten werden oder ob die braunen Hauttöne lediglich zu den bestehenden Orcs hinzugefügt werden.

