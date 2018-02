Splatoon 2 – Neue amiibo angekündigt

Nach der Ära von Aioli und Limone moderiert nun das Duo TentaCool, bestehend aus Marina und Perla, die täglichen Nachrichten vom farbenfrohen Shooter Splatoon 2. Da bereits ihren Vorgängerinnen eigene amiibo gewidmet wurden, war es nur eine Frage der Zeit, bis auch diese Beiden ihre eigenen amiibo bekommen würden.

TentaCool als Miniaturausgabe

So kündigte Nintendo in einem Video auf seinem offiziellen Youtube-Kanal zwei neue amiibo des Duos an. Welche Funktion die beiden im Spiel Splatoon 2 haben werden und ob sie auch zusätzliche Features für andere Spiele der Nintendo Switch besitzen, ist leider noch nicht bekannt. Auch ein Erscheinungsdatum bleibt für Europa bislang aus. Wir halten euch diesbezüglich weiterhin auf dem Laufenden.

Quelle: Nintendo 公式チャンネル (via Youtube)