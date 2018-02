One Piece World Seeker – Neue Screenshots zeigen neue Gebiete und den Rest der Strohhutbande

Bisher war noch nicht allzu viel über das kommende Open World Spiel One Piece World Seeker bekannt, außer dass man mit Monkey D. Luffy auf einer großen Insel auf Abenteuer geht. In Gameplaytrailern und auf Screenshots wurden bisher nur die gleichen Gebiete und Luffy als einziger Strohhutpirat gezeigt. Nun gibt es aber neues Bildmaterial, welches endlich neue Gebiete und auch die restlichen Strohhüte zeigen.

Die Crew ist am Start

Ob man die restlichen Mitglieder der Strohhutbande in One Piece World Seeker auch spielen kann, ist nicht bekannt. Auf den Screenshots sind sie zumindest immer in Luffys Gegenwart, was annehmen lässt, dass sie lediglich eine NPC-Rolle einnehmen werden. Die Insel scheint auch viel größer und vielfältiger zu sein, als erste Präsentationen es haben annehmen lassen. Neben den bereits bekannten Grünflächen und kleinen Dörfern gibt es auch einen Canyon, eine Mine, eine Großstadt und eine gewaltige Marine-Basis. One Piece World Seeker erscheint in diesem Jahr für PC, PS4 und Xbox One.

Quelle: allgamesdelta